У главы ставропольского ГИБДД, помимо особняка, нашли 21 объект недвижимости

У главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которого подозревают во взяточничестве, помимо "золотого" особняка нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

Имущество было оформлено на самого полковника и его близких, передает РИА Новости. Все это будет изъято, добавил Краснов.

Кроме того, у подчиненных Сафонова, которые проходят по его делу, имелись активы на сотни миллионов рублей.

Напомним, Сафонов был задержан 20 июля. Он подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб.

По данным следствия, Сафонов возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

В доме Сафонова прошел обыск, после чего в СМИ и соцсетях появились фотографии его жилища. Судя по снимкам, глава УГИБДД пытался превратить свой дом в подобие дворца.