09 Декабря 2021
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Наука и техника В России
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире

Согласно исследованиям вакцина от COVID-199 "Спутник V" российского производства является наиболее безопасным препаратом в мире.

Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Абсолютно разные страны, независимые регуляторы, независимые ученые подтверждают, что "Спутник" — это самая эффективная, безопасная и долгоиграющая вакцина в мире", — сказал он.

Дмитриев отметил, что около двух недель назад исследование препаратов от коронавируса провели в Венгрии, в результате чего него эксперты выяснили, что российская вакцина формирует 98% защиту от смерти из-за инфекции. Ученые тестировали "Спутник V" вместе с вакцинами Moderna, AstraZeneca, Pfizer и Sinopharm, пишут "Известия".

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил задержку одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) бюрократическими препятствиями.

Теги: РФПИ, вакцина, коронавирус, Спутник V



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