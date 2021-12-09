Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире

Согласно исследованиям вакцина от COVID-199 "Спутник V" российского производства является наиболее безопасным препаратом в мире.

Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Абсолютно разные страны, независимые регуляторы, независимые ученые подтверждают, что "Спутник" — это самая эффективная, безопасная и долгоиграющая вакцина в мире", — сказал он.

Дмитриев отметил, что около двух недель назад исследование препаратов от коронавируса провели в Венгрии, в результате чего него эксперты выяснили, что российская вакцина формирует 98% защиту от смерти из-за инфекции. Ученые тестировали "Спутник V" вместе с вакцинами Moderna, AstraZeneca, Pfizer и Sinopharm, пишут "Известия".

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил задержку одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) бюрократическими препятствиями.