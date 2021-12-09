09 Декабря 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото

Поставщики предупредили о росте стоимости вина в 2022 году

Крупные импортеры вина и розничные сети России в рамках закупочных переговоров на 2022 год получили уведомления от поставщиков о возросшей стоимости продукции.

Так, производители вин из Долины Луары, Шампани, Бургундии и Гаскони (Франция), Трентино — Альто Адидже (Италия), Нового Света и других винодельческих регионов предлагают свою продукцию в среднем дороже на 20–25% в долларах и евро.

Минимальное повышение стоимости в евро, о котором просят практически все поставщики, в том числе итальянские и французские, составляет 10%.

Из-за "критически плохой урожайности" рост цен на сырье в ряде винодельческих регионов составляет до 20%, приводит данные в своем письме клиентам один из импортеров винной продукции. В особенности пострадали регионы Франции и Новой Зеландии. В некоторых регионах предложение винограда снизилось на 20–30%, сообщает РБК.

Напомним, на весну 2022 года запланировано начало эксперимента по онлайн-продаже российского вина.

Алкоголь можно будет заказать на специализированном сайте "Почты России", она же доставит спиртное покупателю.

Теги: вино, алкоголь



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