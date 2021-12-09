Данные пациентов наркологической клиники слили в интернет

Персональные данные из базы клиники Verimed, которая занимается лечением алкоголизма, наркомании и других зависимостей, могли быть скомпрометированы.

В интернете появилось объявление об утечке 250 тыс. записей. Информацию об утечке проверяет Роскомнадзор. По словам экспертов, если база окажется достоверной, ее клиенты могут столкнуться с шантажом и вымогательством, а клиника — с исками от скомпрометированных пациентов.

Утечку базы клиники заметила Infosecurity a Softline. Как сообщил заместитель гендиректора компании Игорь Сергиенко, 3 декабря в Telegram появился канал, в котором предлагается база, причем для рекламы канала создан домен, похожий на сайт клиники.

В Сеть утекли паспортные данные, мобильный телефон, адрес, год реабилитации, фотоархив и истории болезни, а также корпоративные данные клиники.

В большинстве стран мира подобная утечка легко может привести компанию к банкротству, и не потому, что ей выпишут штрафы госорганы, причина как раз в исках пострадавших, пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что в даркнете выставили на продажу базу данных из 51 тыс. номеров. Как предполагается, они принадлежат клиентам "БКС Мир Инвестиций".