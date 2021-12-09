09 Декабря 2021
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Общество В России
туман в Кольцово (2018) | Фото: Накануне.RU

В России намерены ужесточить наказания за задержки рейсов

Генпрокуратура и Минтранс России выступили за ужесточение ограничений для авиаперевозчиков за задержки рейсов.

С этой целью в стране разрабатывается новая редакция КоАП, в которой предложено установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов. Надзорное ведомство заявило о росте числа задержек рейсов в 2021 году. Отмечается, что в ряде случаев перевозчики нарушали права авиапассажиров.

Как считают представители бизнеса, ужесточение санкций в отношении авиакомпаний приведет к подорожанию авиабилетов и туров, поэтому в конечном итоге за это заплатит потребитель. При этом от ужесточения санкций за задержки рейсов пассажиры не выиграют, так как административный штраф взыскивается в пользу государства, сообщают "Известия".

Тем временем, авиаперевозчики предложили исключить из проекта закона об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате денег за билет, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета.

Теги: рейсы, авиация, авиакомпании



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