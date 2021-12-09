Регионы нашли способы снизить цены на продукты

Сдерживать рост цен на продукты питания в России планируется за счет компенсаций затрат на корм для крупного рогатого скота.

Среди других мер — ограничения торговых надбавок, проведения сельхозярмарок и увеличения посевных площадей, заявили в администрациях регионов. В Минсельхозе сообщили о возможном запуске в 2022 году нового федерального проекта по поддержке овощеводства. По данным ведомства, на ускоренное развитие отрасли дополнительно будет направлено около 5 млрд рублей, а для компенсации средств на закупку кормов — 10 млрд руб, пишут "Известия".

Как сообщалось, целый ряд факторов может привести к тому, что в России сложится дефицит картофеля в 2022 году. Это и увеличение перерабатывающих мощностей (на 50%), и сокращение производства в личных подсобных хозяйствах, и падение урожайности из-за засухи.