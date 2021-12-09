Новогодние поездки по России стали дешевле

Туры по России на новогодние праздники в 2021 году подешевели на 12% по сравнению с 2020 годом.

По данным сервисов "Тинькофф путешествия" и Travelata.ru, это произошло из-за увеличения количества предложения со стороны локальных туроператоров, а также из-за введения QR-кодов в различных субъектах. С таким мнением согласен и вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Средняя стоимость авиабилета на одного пассажира составляет 11 тыс. 680 руб. на человека туда-обратно, что почти на 15,3% ниже, чем было в период новогодних праздников 2019/20 годов.

В некоторых городах подешевели на новогодние праздники и гостиницы. По данным сервиса Ostrovok.ru, средняя стоимость номера в Москве на эти дни составляет 2800 руб. за ночь, что почти на 40% ниже, чем было два года назад. Но есть и исключения. Гостиницы Красной Поляны, наоборот, подорожали в 1,5 раза до 17 тыс. 000 руб. за ночь, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, горнолыжные курорты России на новогодние праздники стали дороже до 50% по сравнению с 2019 годом.

По данным Ассоциации туроператоров России, наибольший рост цен произошел на Красной Поляне: сутки в скромном отеле начинаются от 8 тыс. руб. В пятизвездочном отеле отдых обойдется от 40 тыс.