Часть пассажиров без QR-кода может остаться без денег за авиабилеты

Авиаперевозчики предложили исключить из проекта закона об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате денег за билет, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета.

Возвращать средства предложено только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу. Текущая редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора.

Авиаперевозчики представят свои предложения письменно после принятия законопроекта в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.

Поправку лоббируют, в частности, из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов, сообщают "Известия".

Ранее Министерство транспорта России скорректировало свою позицию о необходимости проверки QR-кодов о вакцинации авиапассажиров от коронавируса. Когда проверка станет обязательной, электронные коды не будут требовать на этапе продажи билетов, сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс.