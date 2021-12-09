09 Декабря 2021
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колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

Часть пассажиров без QR-кода может остаться без денег за авиабилеты

Авиаперевозчики предложили исключить из проекта закона об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате денег за билет, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета.

Возвращать средства предложено только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу. Текущая редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора.

Авиаперевозчики представят свои предложения письменно после принятия законопроекта в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.

Поправку лоббируют, в частности, из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов, сообщают "Известия".

Ранее Министерство транспорта России скорректировало свою позицию о необходимости проверки QR-кодов о вакцинации авиапассажиров от коронавируса. Когда проверка станет обязательной, электронные коды не будут требовать на этапе продажи билетов, сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс.

Теги: QR-код, авиация, авиабилеты



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Ранее 03.12.2021 00:07 Мск QR-коды будут проверять перед регистрацией на авиарейс
Ранее 17.11.2021 09:03 Мск 83% туристов откажутся от путевок из-за QR-кодов, - АТОР


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