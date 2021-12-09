Профессор Чумаков рассказали об эволюции коронавируса

Версия, при которой штамм коронавируса "омикрон" действительно окажется более мягким, чем все остальные, и вытеснит все остальные из человеческой популяции, не исключен.

Как заявил директор центра Глобальной вирусологической сети, советник Всемирной организации здравоохранения, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков. При этом он отметил, что опасность распространения новой разновидности COVID-19 заключается в том, что на его базе способны вновь появиться более опасные формы коронавируса.

Как подчеркнул Чумаков, пока не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19, вызванного "омикроном". Эксперт считает, что адаптировать существующие вакцины к омикрон-штамму не очень сложно и это вряд ли займет много времени, сообщает РБК.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что штамм коронавируса "омикрон" может нести в себе меньше угроз для заразившихся, чем другие существующие штаммы SARS-CoV-2.