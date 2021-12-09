09 Декабря 2021
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Общество В России
(2021) | Фото: Гринвич

ОП предложила отказаться от термина QR-код

Общественная палата России подготовила проект отзыва на проекты законов о введении QR-кодов в общественных местах и при поездках авиационным и железнодорожным транспортом.

В проекте отзыва Общественная палата предлагает отказаться от использования в законопроектах термина "QR-код", так как он "малопонятен и отпугивающий для большого числа граждан". ОП рекомендовала депутатам использовать слова, "более понятные широкой аудитории", в том числе лицам пожилого возраста, сообщает РБК.

Документы, которые в середине ноября 2021 года в Госдуму внес кабмин РФ, предусматривают введение электронных кодов для посещения общественных мест по спискам, которые должны будут подготовить губернаторы, и при поездках на ж/д и авиатранспорте. До начала рассмотрения в Госдуме отзывы на законопроекты, до 14 декабря должны представить субъекты, Общественная и Счетная палаты, а также Совет Федерации.

Как сообщалось ранее, Госдума может не принять законопроекты о QR-кодах в текущем году, сообщил источник в руководстве "Единой России". По его словам, после первого чтения, которое пройдет только во второй половине декабря, их снова разошлют в регионы.

Теги: QR-код, Общественная палата



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