09 Декабря 2021
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Союз-2.1а ракета-носитель космодром Восточный (2016) | Фото:Роскосмос

Путина удивила стоимость туров на космодром "Восточный"

Российский президент Владимир Путин выразил возмущение высокой стоимости туристических путевок на космодром "Восточный" в Амурской области.

Об этом он сообщил на встрече с участниками Конгресса молодых ученых. Глава государства призвал развивать туризм. Студент Московского физико-технического института Иван Утешев заметил, что отечественные научные центры до сих пор остаются закрытыми, что мешает популяризации науки. Молодой человек привел в пример тур на космодром "Восточный", отметив, что стоимость путевки на 3-4 дня составляет около 100 тыс. руб. При этом большая часть суммы  — стоимость оформления всевозможных бумаг для разрешения.

"Разрешение так дорого стоит? Да ладно! За оформление бумаг берут 100 тыс.?" — удивился президент РФ, заявил, что не понимает таких цен на путевки. Путин обещал "обязательно выяснить это". Также, по словам Путина, транспортная доступность на космодром налажена плохо, сообщает ТАСС.  

После этого пресс-служба Роскосмоса сообщила, что реальная стоимость посещения космодрома Восточный для взрослых составляет менее 10 тыс. руб. на одного взрослого человека.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своем неофициальном Telegram-канале фотографии рабочего места, жилого номера и даже кусочек своей спальни на космодроме "Восточный".

Теги: Путин, космодром, Восточный, туризм



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