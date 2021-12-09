Генпрокурор Краснов предложил ограничить замену срока на штраф для коррупционеров

Генпрокуратура России выступает с предложением ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам судебными штрафами.

Как сообщил глава ведомства Игорь Краснов, подготовлены соответствующие поправки в закон. Пока инициатива проходит согласование, надзорному ведомству с помощью организационных мер удалось снизить число таких уголовных дел с 1 тыс. 113 до 484, сообщает РИА "Новости".

Ст. 76.2 УК "Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа" была введена в 2016 году. Она предполагает, что россиянин, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Это возможно в случае возмещения ущерба.

Напомним, первым законопроектом, принятым в третьем окончательном чтении новым созывом Госдумы, стала поправка, предусматривающая направление в Пенсионный фонд средств, конфискованных за совершение коррупционных преступлений. Инициатива принадлежит ЛДПР.