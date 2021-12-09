Владислав Ховалыг и руководитель ТГРК подписали соглашение. Впервые за 8 лет цена на уголь для населения закреплена официальным документом

В Туве состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством республики и Тувинской горнорудной компанией. Этот документ крайне важен с точки зрения социально-экономического развития региона, передает корреспондент Накануне.RU. Подписание соглашения - это результат достигнутых в Москве при участии первого вице-премьера России Андрея Белоусова договоренностей.

Подписи под документом поставили глава Тувы Владислав Ховалыг и И.О. генерального директора Тувинской горнорудной компании Андрей Видуто.

Особенно важно, что подписанное соглашение фактически устраняет разногласия между властями Тувы и угольной компанией. Главной причиной разных позиций стало решение региональных властей об установлении справедливой цены на уголь для населения республики Тыва. В минтопэнерго Тувы подчеркивают, что это первое за последние 8 лет соглашение, которое фиксирует ситуацию с ценой в регионе. До его подписания региональный власти вынуждены были вести судебные тяжбы с угольщиками, так как вопрос цены на уголь в Туве является социально значимым. Почти три четверти населения республики живут в домах с печным отоплением и обогревают жилища зимой именно углем. А добывающая компания является монополистом в Туве и ежегодно повышала цену на отпускаемый уголь.

В июле глава Тувы принял решение об установлении фиксированной отпускной цены на уголь, добываемый Тувинской горнорудной компанией. Стоимость была снижена почти на 20 % - до 2220,1 рубля за тонну.

И вот теперь данная цена закреплена в подписанном соглашении, которое сформировано по итогам переговоров на уровне руководителей российского правительства. Глава республики Владислав Ховалыг, собственно, и стал инициатором встречи у вице-премьера Андрея Белоусова с представителями ТГРК и ее материнской структуры - холдинга En+.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы республика Тыва, в документе обозначены договоренности, по которым ТГРК принимает на себя ряд обязательств. Компания, в частности, оставляет на весь 2022 год определенную правительством региона цену на отпускаемый населению республики уголь – 2220,1 рубля за тонну, включая НДС. Также в соглашении оговорено, что будет действовать сниженная цена на уголь для предприятий ТЭК и бюджетных организаций, за исключением Кызылской ТЭЦ. В 2022 году тонна угля для них будет отпускаться с разрезов ТГРК по 2985,6 рубля. При этом допускается отгрузка угля для указанных категорий потребителей с отсрочкой платежа.

Угольщики также обязались участвовать в региональном гуманитарном проекте «Социальный уголь», в рамках которого на безвозмездной основе углем обеспечиваются малоимущие граждане и многодетные семьи, проживающие в домах с печным отоплением. В 2022 году ТГРК должна поставить в фонд проекта «социального угля» на сумму 21 млн рублей.

Особо стоит отметить, что правительство Тувы сумело настоять на включении в соглашение отдельным пунктом обязательства компании не менее 100 млн рублей из полученной прибыли направлять на развитие предприятий угольной компании, расположенных в регионе – в частности, двух разрезов, Каа-Хемского и Чаданского, на которых трудится в общей сложности около 800 жителей республики.

В свою очередь, региональные власти сумели убедить федеральные структуры в том, чтобы в 2022 году Тувинской горнорудной компании была гарантирована возможность продажи угля на экспорт. Это весьма важно для устойчивости и прибыльности работы ТГРК. А, значит, дает гарантию исполнения пунктов соглашения, подписанного угольщиками с властями Тувы.

Чтобы добиться возможности соответствующих решений от федеральных структур, Владислав Ховалыг обращался за помощью к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, который, учитывая социальную значимость "угольного вопроса" для региона, согласился включить в план экспортных перевозок на 2022 год квоту для Тувинской горнорудной компании на 400 тысяч тонн угля.

Также в подписанном властями Тувы и руководством ТГРК соглашении содержатся общие положения о сотрудничестве по развитию угольной промышленности, реализации совместных программ и проектов, создании дополнительных рабочих мест.