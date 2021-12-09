Сотрудники курганской БСМП заявили о "подмене понятий" депздравом

В Курганской области прошла очередная проверка Больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которую требовали медики, жаловавшиеся на снижение зарплат, но, как это ни парадоксально, проверка выявила, что получают врачи в Курганской скорой якобы гораздо больше, чем следует, а работают меньше, чем стоило бы, то есть не выполняют план.

"Проверка показала, что по итогам 10 месяцев 2021 года средняя заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала превышает уровень средней заработной платы в Курганской области по всем перечисленным категориям сотрудников. Заработная плата врачей, подписавших обращение, составляет от 70 до 130 тыс. руб. И это без учета специальных выплат за работу с пациентами с COVID-19. Кроме того, многие подписавшие письмо врачи дополнительно работают в частных медицинских центрах, где прием начинается в 13.30, систематически не выполняя таким образом плановые показатели в больнице", – говорится в официальном сообщении правительства Курганской области, на которое ссылается "Правда УрФО".

Вместе с тем, во время проверки сотрудники депздрава выявили факты "некорректного оформления приказов на стимулирующие и компенсационные выплаты отдельным специалистам с января по середину ноября 2021 года": "Например, с учетом выплат за работу с ковидными пациентами заработная плата одного из подписавших обращение врачей составляет более 240 тыс. руб. в месяц".

В депздраве также прокомментировали массовые увольнения в БСМП. Так, по данным ведомства, в 2021 году из БСМП уволились 15 врачей, в том числе 4 вышли на пенсию, 6 – перешли в ковидный госпиталь, еще четверо покинули регион. При этом в БСМП приняли 8 новых врачей. Схожая ситуация с фельдшерами и средними медицинскими работниками. Из 41 уволившегося 26 перешли на работу в "красную зону", при этом на работу в БСМП принят 31 фельдшер.

Мы связались с сотрудником БСМП, который на правах анонимности рассказал корреспонденту Накануне.RU, что после проверки, на которую так надеялись сотрудники медучреждения, ситуация стала еще хуже, чем была.

"А вы не находите странным, что проверку проводят те, кого мы видим причиной проблемы? Надежда была на то, что новый глава депздрава, отвоевавший себе кабинет, не остановится на этом достижении, а поговорит с врачами, выслушав их мнение. Но, видимо, ему сейчас не до того", - сказал наш собеседник.

Как заявляет сотрудник, проверяющие допускают "типичную подмену понятий" - зарплата и заработная плата на ставку: "Когда сотрудник работает на две ставки официально, а по факту работает за троих коллег, которые должны были бы быть, это то, что он получает на руки, и это то, что бьется с суммами, озвученными Кокориной (все же понимают, что ответ сочиняла она в своем стиле, а не военный врач). Ну а на ставку зарплаты получаются далеко не такими радужными, о чем и пытались сказать".

Также собеседник рассказал, что в БСМП в очередной раз откладывается тестирование новой системы оплаты труда, которая может решить этот вопрос. "Я не владею, в отличие от руководства, информацией о том, кто и сколько зарабатывает, поэтому не могу судить о зарплате всех категорий сотрудников, но удовлетворенности заработком на фоне роста цен и роста нагрузки нет никакой".

Насчет подработки врачей вне стационара он подтвердил, что такое практикуется, но тут появляется резонный вопрос, а зачем врачу, который получает достаточно, судя по официальному ответу депздрава, приходится бежать куда-то еще? "А если на основном месте выполнены все надлежащие работы, за себя и "за того парня", то врач и сбегает туда, где может добыть денег для семьи. Это практика не новая, депздрав прекрасно был осведомлен об этом, однако до сих пор никаких мер не принималось. О каком выполнении плана идет речь? О плане по высиживанию часов?" - добавляет сотрудник.