Эксперты: Югре хватит лоббистского ресурса для сохранения политического статуса-кво

Госдума во втором чтении готовится рассмотреть закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", авторами которого являются депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Документ регулирует порядок работы главы субъекта, регионального заксобрания, их отношения с федеральными органами власти и, прежде всего, с президентом.

Так, например, по новому закону, президент получает право без обоснования мотива "утрата доверия" увольнять главу региона. Глава региона больше не может называться президентом. Кроме того, законопроект снимает для губернаторов запрет избираться на два срока подряд. Таким образом, главы регионов могут получить "обнуление" сроков вслед за президентом.

Внесение законопроекта вызвало широкий общественный резонанс. Сам проект оброс множеством слухов и домыслов, а также вызвал опасения, что в результате его принятия будет отменена форма отношений в "тюменской матрешке", которая выстраивалась на договоре между регионом и округами в рамках программы "Сотрудничество", благодаря которой ведется строительство важнейших инфраструктурных проектов, субсидируются пассажирские перевозки, выполняемые авиационными видами транспорта по маршрутам, соединяющим Тюмень с северными городами, и водным транспортом, проводится реконструкция транспортной инфраструктуры, осуществляется социальная поддержка жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, ведется строительство и реконструкция социальных объектов по заявкам территорий трех регионов, выплачиваются доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам Ямала и Югры, выехавшим на постоянное место жительства в Тюменскую область.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов, комментируя возможность сохранения программы после принятия законопроекта, подчеркнул, что система взаимодействия в сложносоставных субъектах, существующая на основе этих договоров, весьма специфическая и пока не отражена в законопроекте "Об общих принципах организации публичной власти в РФ".

"В законопроект было бы логично внести "рамочную" норму, допускающую заключение соглашений между сложносоставными субъектами на основе этого договора", - отметил эксперт в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Напомним, программа "Сотрудничество" была разработана в рамках договора между органами государственной власти Тюменской области, Югрой и ЯНАО в 2004 году и направлена на экономическую интеграцию территорий юга и севера области, а также социально-экономическое развитие сложносоставного субъекта. Каждую осень формируется перечень объектов, которые подлежат реконструкции, строительству либо проведению мероприятий.

Политтехнолог Денис Михуля полагает, что принятие законопроекта никак не отразится ни на крупных федеральных проектов, таких как мост через реку Обь, ни на программе "Сотрудничество". Продлевать ее действие или нет - будут решать сами регионы, исходя из целесообразности.

"Сотрудничество - договоренность между тремя субъектами. Это внутренняя договоренность трех субъектов. На территории страны есть множество примеров сотрудничества разных субъектов по разным направлениям. Они не идентичны по содержанию, как в Тюменской области. Но они существуют. У Москвы практически с каждым регионом в округе есть сотрудничество: по транспортной схеме, строительству дорог, доставки какой-либо продукции. Сотрудничают с Московской областью, Ярославской, Тульской. На самом деле, программа "Сотрудничество" не уникальна в этом плане. Она уникальна из-за того, что это сложноподчиненный субъект РФ. Даже если мы вдруг придем к тому, что у нас не будет сложноподчиненности, а будут три субъекта одновременно, этот договор может сохраниться из желания руководителей этих субъектов и экономической целесообразности".

Эксперты также полагают, что принятие проекта не затронет систему власти в "тюменской матрешке". Денис Михуля отмечает, что закон был принят лишь в первом чтении, и ко второму чтению будут внесены правки с учетом мнения общественности, политиков, регионов.

"Закон принят пока лишь в первом чтении. Во втором чтении это будет начало декабря и там могут существенно некоторые пункты измениться. Как раз из-за мнения людей, регионов, политиков, которые будут на этот счет высказываться. Поэтому здесь можно еще обтекаемо про это говорить. Не факт, что он будет в таком виде, в каком есть сейчас. Те принципиальные вещи, которые там отражены, говорят о том, что мы все больше движемся к унификации. На мой взгляд, это правильное, хорошее направление, чтобы законы и правила на территории страны у на были единые, понятные. В этом плане – это положительный фактор. По поводу ухода каких-то особенностей, идентичностей, я думаю, что юридическая сторона вопроса все-таки должна быть единая на всей территории страны. А особенности в виде культуры, менталитета, внутренних взаимоотношений, могут оставаться такими же, как сейчас. Я не думаю, что Югре что-то грозит. У нас как был "губернатор", так и останется "губернатор", – отметил эксперт, добавив, что будет рад, если Югра в соответствии с новым законопроектом, получит право выбирать главу региона, так же как и жители других субъектов.

Как сообщил корреспонденту Накануне.RU политолог Павел Салин, представителям "матрешек" хватит лоббистского ресурса, чтобы сохранить статус-кво для территорий.

"Данный законопроект, конечно, существенно пересматривает многие отношения. Но, в первую очередь, отношения между федеральным центром и регионами в разрезе тех поправок, которые были приняты в прошлом году в Конституцию. То есть, он фактически превращает Россию из федеративного государства в унитарное. Но, что касается интересов конкретно "матрешек", то, судя по той информации которая поступает, судя по тем оговоркам, которые делают сами авторы законопроекта, интересы как раз "матрешечных субъектов" будут соблюдены. Потому что там уже зашла речь о том, что будут вноситься поправки ко второму чтению и как раз эти поправки должны предусмотреть сохранение специфики отношений между субъектами РФ внутри "матрешек", – высказал свое мнение Павел Салин.

О резонансном законопроекте на прошедшей ежегодной пресс-конференции высказалась и губернатор Югры Наталья Комарова. Губернатор заверила журналистов и жителей округа, что регион обладает достаточным представительством в Госдуме, а также возможностью донести свою позицию до федеральных органов власти, поэтому сложившийся статус-кво законопроект не разрушит.

"Я полагаю, что в данном случае законодатель повысил уровень самостоятельности регионов, предоставил возможность решать этот вопрос каждому субъекту РФ, исходя из традиций, которые там сложились, и отношений между региональным центром и муниципалитетами", – пояснила Комарова. Глава региона Наталья Комарова также отметила, что у нее другое видение положения законопроекта об "обнулении" губернаторских сроков, в отличие от журналистов.

"Меня это не касается по одной простой причине – это моя работа. Как говорит президент, это работа по оказанию услуг населению. Все зависит от того, насколько востребованы будут мои представления о том, как нужно людям предоставлять услуги. Буду ли я препятствовать, если депутаты предложат ограничить срок одним или двумя пятилетними сроками? Нет, не буду. Это моя позиция", – подчеркнула глава региона.

Если законопроект будет одобрен во втором и третьем чтениях, он может вступить в силу с 1 июня 2022 года. Его принятие потребует правок более чем 60 федеральных законов и еще большего количества региональных актов.