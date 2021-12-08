Годовая инфляция в России ускорилась до 8,4%

В ноябре годовая инфляция в России ускорилась до 8,4% против 8,13% в октябре, сообщает ТАСС.

По данным Росстата, потребительские цены выросли на 0,96%. Продовольственные товары в ноябре подорожали на 1,27% по сравнению с октябрем и на 10,81% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,72% и на 8,32% соответственно. Стоимость услуг в ноябре выросла на 0,81% в месячном выражении и на 5,15% в годовом.

Инфляция в России с 30 ноября по 6 декабря 2021 года составила 0,07%.Неделей ранее она находилась на уровне 0,46%.

В годовом выражении инфляция на 6 декабря (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,27%. С начала года потребительские цены выросли на 7,57%.