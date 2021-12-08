08 Декабря 2021
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Аэропорт &quot;Большое Савино&quot; в Перми (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Пермский аэропорт возобновил работу

В аэропорту "Большое Савино" сообщили, что работа взлетно-посадочной полосы полностью восстановлена, передает корреспондент Накануне.RU.

"Работа взлетно-посадочной полосы в пермском аэропорту полностью восстановлена, рейсы обслуживаются в стандартном режиме без ограничений. После прибытия задержанных рейсов из Екатеринбурга самолеты будут направлены в пункты назначения согласно расписанию указанному на онлайн-табло", - говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что в связи с задержками рейсов по поручению Уральского транспортного прокурора в связи была организована мобильная приемная.

"8 декабря 2021 года в 18.40 из-за обильных осадков (снег) аэропорт "Большое Савино" закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Аэродромной службой проводится очистка взлетно-посадочной полосы. На запасной аэродром в Екатеринбург направлены воздушные суда авиакомпаний "S7 Airlines" (рейс 1157), "Nordwind" (рейс 2004), "Аэрофлот" (рейс 1768). На вылет из аэропорта Большое Савино планируется задержка еще четырех рейсов", - говорится в сообщении ведомства.

Теги: Аэропорт Пермь, снегопад, задержаны рейсы



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