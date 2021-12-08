Обвинение попросило 16 и 17 годов колонии для фигурантов дела об "убийстве" Япончика

Гособвинитель просит приговорить двух фигурантов дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, к 16 и 17 годам колонии соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Сергея Голышева.

"В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить моему подзащитному Муртази Шадании 16 лет колонии строгого режима, а второму обвиняемому - Джамбулу Джанашию - 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - приводит издание слова защитника.

По данным пресс-службы Мосгорсуда, коллегия присяжных признала Муртази Шаданию и Джамбулу Джанашию виновными в совершении инкриминируемого им преступления.

По версии следствия, обвиняемые следили за Япончиком перед его убийством и помогали другому сообщнику Кахе Газзаеву перевозить снайперскую винтовку Дегтярева, из которой Астамур Бутба в июле 2009 года застрелил Япончика. Свою вину обвиняемые не признают.

Ранее суд вынес приговор Кахе Газзаеву, который признал вину. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.