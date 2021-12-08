Спикер тюменской гордумы вступился за Корепанова, сравнившего невакцинированных с шахидами

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный вступился за своего коллегу - председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, во время ноябрьского заседания сравнившего невакцинированных граждан с шахидами, передает корреспондент Накануне.RU.

На своей странице в Instagram Заболотный заявил, что выступление Корепанова имело одну цель – сохранение здоровья каждого жителя Ямала, Югры, Тюменской области и России в целом.

"Это главное, особенно в нынешних условиях, когда только сегодня и только в Тюменской области 305 человек заразились COVID-19, а 26 скончались. К тому же, нельзя из высказывания вырывать отдельные слова и возводить их в абсолют. Сергей Евгеньевич, на мой взгляд, четко все объяснил. Что касается тех, кто направил на него заявление в СК или призывает, используя высокие трибуны, организовать дела - не отголоски ли это самых спорных методов работы тридцатых годов XX века?Видимо, не зря библейский Моисей водил народ по пустыне, чтобы из сознания людей среди прочего выветрились капризность и невежество, граничащие с мракобесием. Этот путь еще предстоит продолжить", - заявил он, напомнив, что борьба с пандемией не закончена и смертность от COVID-19 не уменьшается.

Заболотный призвал "выполнять рекомендации профессиональных вирусологов и врачей, а не уличного агрессивного меньшинства".

Напомним, 26 ноября депутаты тюменской облдумы большинством голосов поддержали федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. "За" выступили 38 депутатов, четверо проголосовали "против", не стали голосовать три человека. Законопроект устанавливает запрет на посещение общественных мест без QR-кодов. Сообщается, что цель этих изменений - снизить нагрузку на систему здравоохранения и создать единый подход для всех регионов РФ в вопросе борьбы с коронавирусом. Регионы должны представить свои отзывы на поправки до их рассмотрения в Госдуме.

Во время заседания Сергей Корепанов заявил, что "невакцинированные люди опаснее шахидов", после чего оскорбленные жители областной столицы подготовили коллективное обращение в комиссию по вопросам депутатской этики, а также в следственный комитет.