Глава Минэкономразвития: Россия готова к финансовой изоляции

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что власти с вниманием относятся к угрозе финансовой изоляции России и готовы к различным сценариям развития событий, сообщает ТАСС.

"Министерство финансов этим очень плотно занимается, в правительстве есть рабочая группа по этим вопросам. В то же время вы знаете, что все эти слова звучат не первый раз, не второй и не третий, поэтому понимание, что делать в той или иной ситуации, у нас есть", - сказал Решетников.

Он также добавил, что Россия рассчитывает на благоразумие стран, выступающих с подобными угрозами и что они не будут принимать подобных решений под действием эмоций.

Решетников подчеркнул, что страна нарастила суверенитет над всеми сферами финансовой жизни, и что главный залог - развитие экономики, которая намного прочнее, чем кажется. Так министр прокомментировал ранее опубликованную CNN информацию о том, что официальные лица в США якобы рассматривают возможность введения рестрикций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. По сведениям ее источников, новые санкции могут распространяться на членов ближайшего окружения Путина, российских производителей энергии, а также предусматривать возможное отключение страны от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заявлял, что США будут готовы ввести те серьезные экономические санкции против РФ, от которых воздерживались ранее, в случае вторжения России на Украину.