08 Декабря 2021
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Пермь, аэропорт, Большое Савино (2018) | Фото: http://aviaperm.ru/

Работа международного аэропорта "Пермь" блокирована снегопадом: задержаны десятки рейсов

В Перми снегопад блокировал работу аэропорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе международного аэропорта "Пермь".

Из-за усиления осадков и необходимости расчищать аэродром от снега ограничен прием и отправление воздушных судов. На перроне и взлетной полосе в усиленном режиме работает спецтехника.

На данный момент не смогли совершить посадку в аэропорту Большое Савино и направлены на запасной аэродром в Екатеринбург рейсы FV 5992 из Хургады, N42004 из Ош, S7 1157 и СУ 1768 из Москвы. В связи с этим S7 1158, СУ 1769 и N4 202 задерживаются на вылет в Москву, FV 5991 в Хургаду. По предварительным данным, в ближайшие два часа осадки сохранятся, поэтому количество задержанных рейсов может увеличиться.

С пассажирами работают службы аэропорта и представители авиакомпаний.

Теги: Аэропорт Пермь, снегопад, задержаны рейсы



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Развитие сюжета:

Ранее 08.12.2021 20:26 Мск Пермский аэропорт возобновил работу


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