08 Декабря 2021
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Экономика Санкт-Петербург
арбитражный суд, здание, табличка (2020) | Фото: dayperm.ru

Судья арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области отказался рассматривать иск «Метростроя»

Журналисты поделились подробностями судебного заседания, состоявшегося 6 декабря в арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области. Истцом выступил владелец 20% акций «Метростроя» Константин Ерошенко, на представителей которого с самого начала посыпались упреки.

В частности, это коснулось не прикрепленных к иску дополнительных материалов. На что адвокаты истца заявили, что документ подали в электронном виде со всеми необходимыми материалами. В связи с чем непонятно, откуда у судьи взялся иск, хотя его не подавали в живую.

Более того, судья принял документы стороны ответчика, имеющие косвенное отношение к процессу. Адвокаты Ерошенко попросили отстранить судью от дела, но тот отклонил ходатайство, так как оно было подано устно, а не письменно. В результате судебный процесс остановили. Следующий состоится только в январе-феврале 2022 года. Однако время для «Метростроя» будет уже упущено.

Отметим, 6 декабря также состоялось собрание, где чиновники пытались убедить сотрудников компании в том, что банкротство – самый оптимальный выход из сложившейся ситуации. Если представители «Метростроя» продолжат обращаться в суды, выплата зарплат работникам предприятия может затянуться.

Теги: метрострой, банкротство, суд, ерошенко



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