Мэру Ростова-на-Дону в "фотошопе" убрали дорогие часы с руки

Спустя почти 10 лет история с "исчезновением" часов на фото Патриарха Кирилла повторилась в Ростове-на-Дону. Правда, мэр города Алексей Логвиненко, которому в "фотошопе" замазали дорогие часы, отпираться не стал.

Конфуз заметили местные журналисты. Некоторое время назад Логвиненко посетил Грозный и встретился там со своим коллегой Хам-Магомедом Кадыровым. На фотографиях со встречи, распространенных пресс-службой администрации чеченской столицы, у Логвиненко на руке видны часы. Издание "Блокнот Ростов" предполагает, что это могут быть швейцарские Breguet Marine стоимостью от 2,6 до 3,5 млн руб.

На фотографиях, опубликованных пресс-службой Ростова-на-Дону, например, в Instagram-аккаунте Логвиненко, часов уже нет.

Мэр отпираться не стал. Портал 161.ru привел ответ пресс-службы мэрии по этому поводу: "Алексей Валентинович — состоятельный человек. Это не секрет, что он может себе позволить дорогие аксессуары. Чаще всего он старается их использовать на выходных в кругу друзей и в частных поездках. Ретушировал фото с часами, так как не считает нужным выставлять напоказ это в своем личном аккаунте, в котором он часто рассказывает о рабочих делах".

Логвниненко в прошлом году стал самым богатым мэром Южного федерального округа, его доход составил более 14 млн руб.

"Основная часть доходов Алексея Логвиненко в прошлом году — это доход от оборота и реализации ценных бумаг на фондовом рынке. Впрочем, Алексей Валентинович был состоятельным человеком и до прихода в администрацию. Его состояние на момент прихода в администрацию составляло более 100 миллионов рублей. И теперь от оборота этих средств он получает деньги", — рассказала глава пресс-служба Мария Петрова.