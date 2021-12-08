Санкт-Петербург поддержал правительственные законы о введении QR-кодов

Заксобрание Санкт-Петербурга поддержало правительственные законопроекты о QR-кодов в транспорте и общественных местах. За законопроекты голосовали 34 депутата, один воздержался, 13 – против.

Многие депутаты, в том числе КПРФ, призывали продолжить кампанию по вакцинации и вести разъяснительную работу, но при этом высказались против QR-кодов.

Напомним, ранее Госдума дала регионам месяц на оценку правительственных законопроектов, после чего федеральный парламент сам начнет рассматривать предложения кабинета министров. Уже сейчас против высказываются коммунисты и "Справедливая Россия – За правду", сомнения высказывают и депутаты из других партий.