08 Декабря 2021
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Общество В России Санкт-Петербург
(2021) | Фото: Гринвич

Санкт-Петербург поддержал правительственные законы о введении QR-кодов

Заксобрание Санкт-Петербурга поддержало правительственные законопроекты о QR-кодов в транспорте и общественных местах. За законопроекты голосовали 34 депутата, один воздержался, 13 – против.

Многие депутаты, в том числе КПРФ, призывали продолжить кампанию по вакцинации и вести разъяснительную работу, но при этом высказались против QR-кодов.

Напомним, ранее Госдума дала регионам месяц на оценку правительственных законопроектов, после чего федеральный парламент сам начнет рассматривать предложения кабинета министров. Уже сейчас против высказываются коммунисты и "Справедливая Россия – За правду", сомнения высказывают и депутаты из других партий.

Теги: санкт-петербург, заксобрание, qr-коды, одобрение



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