В новой редакции законопроекта о публичной власти учли интересы "тюменской матрешки"

Во время подготовки ко второму чтению законопроекта о публичной власти были учтены интересы регионов "тюменской матрешки". Новая редакция документа опубликована на сайте Госдумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в конце сентября в Госдуму был внесен законопроект под соавторством председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова и главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса. Закон отменял форму отношений в "тюменской матрешке", которая выстраивалась на договоре между регионом и округами в рамках программы "Сотрудничество".

В новой редакции в статью 41 проекта внесен пункт №8. Он звучит следующим образом:

"В краях, областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ осуществляются органами государственной власти края, области на всей территории края, области, включая территорию автономного округа, если иное не установлено федеральным законом об отношениях между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области и (или) договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области", — говорится в документе.