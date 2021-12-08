08 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова (2019) | Фото: Накануне.RU

Аэропорту Челябинска не удалось оспорить решение УФАС по делу о телетрапах

Суд в Челябинске поддержал правомерность решения УФАС по делу о завышенных ценах за использование телетрапов в аэропорту.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, также "Челябинское авиапредприятие" оспаривает в суде постановление о наложении штрафа в размере 333 тыс. рублей.

Напомним, антимонопольное дело было возбуждено в июле 2020 г. УФАС установило, что в аэропорту Челябинска стоимость услуги по предоставлению телескопического трапа является самой высокой из выявленных цен в других аэропортах России. Так, в столице Южного Урала тариф составляет 23 тыс. руб. в час, а в других аэропортах от 2 до 21 тыс. руб. час. Челябинскому аэропорту было выдано предписание УФАС с требованием установить экономически обоснованную цену на телетрапы до 13 августа. "Челябинскому авиапредприятию", установившему высокие цены за использование телетрапов, назначили штраф в размере 333 тыс. рублей.

Теги: телетрап, аэропорт Челябинска, УФАС, штраф,



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