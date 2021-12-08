Суд продлил срок ареста Арашуковым до 7 апреля

Мосгорсуд подлил срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю до 7 апреля 2022 года, сообщает РИА Новости.

Дело рассматривается в Мосгорсуде с участием присяжных заседателей. Их смогли отобрать только с шестой попытки.

Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассматривает Мосгорсуд с участием присяжных, второе, в котором 14 фигурантов, слушается в Преображенском суде столицы.

Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос. Арашуковы в суде вину не признали.

Рауля Арашукова, занимавшего пост советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", задержали 30 января 2019 года в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Ему было предъявлено обвинение в хищении газа и создании организованного преступного сообщества (ОПС).В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест. Позже обвинение о хищении газа было снято.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына Рауфа Арашукова по подозрению в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он также был отправлен в СИЗО.