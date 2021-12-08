Арестована мать главы департамента администрации Тюмени, которому вменили хищение 5 млн

Ленинский районный суд Тюмени отправил под домашний арест Ольгу Фролову – мать главы департамента дорожной инфраструктуры и транспорта мэрии Игоря Фролова. Ей предъявлено обвинение по той же статье, что и сыну, - "Мошенничество", сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Фролова пробудет под домашним арестом до 5 февраля 2022 г.

По данным следствия, Фролова, являясь сотрудником "Сибирьдорстроя", вместе с Игорем Фроловым и директором коммерческой организации, используя служебное положение, обманом вывела из бюджета 5 миллионов руб.