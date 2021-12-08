"Твой богатый опыт будет востребован": Путин направил Меркель прощальную телеграмму

Сегодня в Германии официально сменилось правительство: пост канцлера занял Олаф Шольц. Его предшественница Ангела Меркель, возглавлявшая правительство 16 лет, ранее ушла в отставку.

Владимир Путин направил Меркель телеграмму по этому поводу. В послании, которое было опубликовано на официальном сайте Кремля, российский лидер позволяет себе публично довольно интимную вещь – переход на "ты".

"Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всём мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", - пишет Путин.

Шольцу Путин тоже написал, но в гораздо более сдержанном тоне: "Отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов наших стран, но и для всей Европы. Рассчитываю на налаживание с вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне".