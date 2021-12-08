СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение россиянке Сапеге

Следователи предъявили окончательное обвинение россиянке Софии Сапеге по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии.

Девушку обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, угрозах в адрес правоохранителей, преступлении против информационной безопасности, а также нарушении правил обращения с личными данными, сообщает БелТА.

Кроме нее, по делу проходят сотрудники "Белтелекома" и другие фигуранты, которые публиковали в телеграм-каналах персональные данные.

Сапега была арестована в Белоруссии в мае, после вынужденной посадки лайнера компании Ryanair в Минске, вместе с основателем признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. В июне их перевели под домашний арест.

Сообщалось о признании девушки в том, что она - редактор Тelegram-канала, который публикует личные данные белорусских силовиков.