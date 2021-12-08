СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение россиянке Сапеге

08 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В бывшем СССР
София Сапега (2021) | Фото: t.me/zheltyeslivy

СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение россиянке Сапеге

Следователи предъявили окончательное обвинение россиянке Софии Сапеге по четырем статьям Уголовного кодекса Белоруссии.

Девушку обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, угрозах в адрес правоохранителей, преступлении против информационной безопасности, а также нарушении правил обращения с личными данными, сообщает БелТА.

Кроме нее, по делу проходят сотрудники "Белтелекома" и другие фигуранты, которые публиковали в телеграм-каналах персональные данные.

Сапега была арестована в Белоруссии в мае, после вынужденной посадки лайнера компании Ryanair в Минске, вместе с основателем признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. В июне их перевели под домашний арест.

Сообщалось о признании девушки в том, что она - редактор Тelegram-канала, который публикует личные данные белорусских силовиков.

Теги: софия сапега, белоруссия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.06.2021 09:01 Мск Россиянку Сапегу, задержанную в Минске, перевели под домашний арест
Ранее 01.06.2021 01:14 Мск Адвокат Сапеги заявил о ее панических атаках
Ранее 31.05.2021 16:21 Мск В Белоруссии отложили предъявление обвинения Софии Сапеге
Ранее 25.05.2021 20:30 Мск Сапега призналась, что публикует личные данные белорусских силовиков


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7326

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети