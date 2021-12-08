"Завод катится в пропасть". Пенсионер поинтересовался у губернатора о судьбе УКВЗ

Губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии рассказал о планах по приобретению 80 трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода для Челябинска и Магнитогорска, передает корреспондент Накануне.RU.

О судьбе УКВЗ поинтересовался пенсионер и бывший работник предприятия.

"Почему завод катится в пропасть, готовят к банкротству его, кому-то это нужно. Почему гендиректор в Москве, а предприятия в Усть-Катаве? Никогда такого не было, даже в теории", - заявил он.

Алесей Текслер отметил, что завод постоянно находится в сфере его внимания.

"Есть проблемы переформатирования работы предприятия. Часть предприятия работает на гособоронзаказ, и часть на гражданское производство. Сейчас основная задача предприятия в силу того, что гособоронзаказ снижается, максимально загружать производство гражданской промышленности", - сообщил он.

По словам губернатора, он встречался с руководителем госгорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным. На встрече была достигнута договоренность о строительстве нового цеха по сборке трамваев.

"Сейчас мощность производства трамваев – 75-90 штук. Мы договорились, что в три раза увеличим объем производства – до 220 трамваев, в том числе под заказ для Челябинска и Магнитогорска. Принято принципиальное решение в следующем году в Усть-Катаве будет построен новый цех по сборке трамваев, там планируется минимум 240 рабочих мест. Та работа, которая сегодня происходит, она связана с тем, что идет перевод сотрудников из той части, которая занималась гособоронзаказом, на гражданское производство. Министерство промышленности эту проблему знает, надо не допустить сокращение численности. Для нас принципиально сохранить работоспособность завода, максимально загрузив его гражданской продукцией, и мы как органы власти свою лепту вносим через заказ", - подчеркнул он.

В частности, в этом году для Челябинска было заказно 30 трамваев, а для Магнитогорска – 10. В 2022 году для Магнитогорска будет приобретено 15 вагонов УКВЗ и 65-67 трамваев для Челябинска.

"Мы свою лепту в заказ УКВЗ вносим. И наше требование – сохранение рабочих мест, новое сборочное производство и решение социальных вопросов. Такая договоренность с Роскосмосом есть, и мы эту проблему решаем в таком формате", - добавил губернатор.