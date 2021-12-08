08 Декабря 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Тимур Бекмансуров, избрание меры пресечения, суд (2021) | Фото: t.me/edaperm

ПГНИУ отчислит студента Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве

Пермский государственный университет готовит приказ об отчислении студента юридического факультета Тимура Бекмансурова, обвиняемого в массовом убийстве в вузе 20 сентября. Об этом сообщают местные СМИ.

В настоящий момент университет ожидает решение суда, которое станет основанием для отчисления.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, 23 получили ранения, 14 - травмы. Кроме того Бекмансурова обвиняют в попытке убить сотрудника полиции Константина Калинина, который обезвредил нападавшего.

Во время задержания стрелок был ранен. Позже ему ампутировали ногу. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Бекмансуров признал вину в предъявленном обвинении.

Сегодня суд продлил Бекмансурову срок ареста до 20 февраля 2022 года. Сейчас он находится в Санкт-Петербурге на психиатрической экспертизе. В рамках расследования уголовного дела предстоит проведение еще ряда судебных экспертиз.

Теги: стрельба, ПГНИУ, Тимур Бекмансуров



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