08 Декабря 2021
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Спорт Свердловская область
ледовая арена УГМК в Сысерти (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

"Будьте, как Дацюк!" УГМК открыла ледовую арену в Сысерти

В Сысерти открылась новая ледовая арена УГМК, построенная в рамках соглашения со свердловским правительством о развитии хоккейной инфраструктуры. Она появилась на территории стадиона "Труд" и будет носить имя известного спортсмена, бывшего игрока и главного тренера ХК "Автомобилист" Виктора Кутергина.

Как сообщили в пресс-службе УГМК, здание площадью 3,9 тыс. кв. м состоит из крытого катка с трибунами на 250 зрителей, спортивного и тренажерного залов и блока административно-бытовых помещений. В ледовом дворце будут проводиться занятия по фигурному катанию и другим коньковым видам спорта. В перспективе благодаря наличию спортивного зала здесь планируется развивать силовые виды спорта, гимнастику, карате.

ледовая арена УГМК в Сысерти(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

"Я от души рад, что мы завершили строительство, – отметил гендиректор УГМК Андрей Козицын, – теперь у ребят, живущих в Сысерти, есть все условия, чтобы вырасти и быть похожими на хоккеиста Павла Дацюка".

Андрей Козицын(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Раньше из-за отсутствия необходимой инфраструктуры в родном городе юным хоккеистам приходилось ездить на тренировки в соседние муниципалитеты.

(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Напомним, в рамках соглашения УГМК и облправительства уже были построены хоккейные арены в ряде других городов региона.

Теги: ледовая арена, УГМК, Андрей Козицын



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