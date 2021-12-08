Полиция изъяла в кафе на Уралмаше крупную партию подозрительного спиртного

В Екатеринбурге полицейские изъяли крупную партию спиртного с признаками контрафакта в кафе на Уралмаше.

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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 7 декабря силовики проверили одну из точек общепита на улице Машиностроителей. В ходе осмотра полицейские обнаружили 62 бутылки водки, 34 бутылки вина, а также коньяк, ром, виски и текилу - всего 13 бутылок. Продукция показалась им подозрительной. В настоящее время все обнаруженное изъято, общий объем спиртного составил порядка 70 литров.

Сыщиками уже установлен индивидуальный предприниматель, владелец заведения. Сейчас полицейские проводят проверку по факту возможных нарушений оборота алкоголя. Образцы продукции направлены на экспертизу по признакам фальсификации и определения опасности для жизни и здоровья.

Напомним, что осенью этого года на Среднем Урале от отравления суррогатным алкоголем скончались, по официальным данным, 24 человека. По информации общественника, координатора проекта "Народный контроль" Дмитрия Чукреева, жертв может быть больше.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Несколько торговцев, которые проходят обвиняемыми по нему, сейчас находятся под арестом.

Между тем, по данным свердловского Роспотребнадзора, число отравлений алкоголем в регионе снизилось по сравнению с прошлым годом.