В Калининградской области не будут вводить QR-коды в транспорте

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался против расширения системы QR-кодов. Он считает, что сами такие ограничения продержатся недолго.

В ходе "прямой линии" с жителями региона Алиханов заявил: "История с QR-кодами утомляет и меня. Я всегда, когда прихожу куда-то, предъявляю QR-код и паспорт. Если говорить надолго ли эта система, то — нет. Мы не собираемся её расширять".

По мнению главы области, существенное снижение новых случаев заражения – это результат всех ограничений, которые были введены ранее.

"Тема ковида и борьбы с этой инфекцией уже надоела. Мы все хотим вернуться к допандемийной ситуации, и вакцинация единственный путь к этому. Темпы вакцинации привели к тому, что люди стали реже болеть. С уровня в 400 случаев мы сегодня опустились к 145. Сейчас мы вакцинируемся плотно и хорошо. Надеюсь, к весне мы об этой ситуации забудем. QR-коды на транспорте вводить не будем", - добавил Алиханов.