08 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
уборка дорог, снег (2018) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске будут сокращать использование реагентов на дорогах

Губернатор Алексей Текслер выступил против использования реагентов на дорогах Челябинска. По мнению главы региона, снег надо убирать, а не засыпать солью, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Алексея Текслера, когда появилось новое руководство города, этот вопрос обсуждался. Была достигнута договоренность больше убирать снег, чем рассыпать соль.

"Надо признать, что в начале этого дорожного сезона, когда выпал первый снег, некоторые подрядчики повели себя не совсем правильно. Жалобы обоснованные, мы это обсуждали и быстро эту историю прекратили. Некоторые подрядчики заплатили штраф", - отметил он.

Губернатор добавил, что есть участки дорог, где необходимо использовать соль для безопасности.

"В десять раз снизился объем потребления соли, по сравнению с тем, что было в 2017 году. И только на ограниченных участках эти решения принимаются, когда есть необходимость. Безусловно Челябинск останется в той парадигме, которая есть сейчас. Мы будем убирать снег и в минимальном количестве использовать реагенты, только для обеспечения безопасности. Я сторонник того, что снег надо убирать, а не засыпать все солью. Эту позицию знает руководство города. Этот вопрос мы держим на контроле", - подчеркнул глава области.

Теги: снег, уборка дорог, реагенты, соль,



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