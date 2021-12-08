Законопроекты о QR-кодах могут отвергнуть при рассмотрении в Совфеде или при подписании президентом

Российские власти примут решение о введении обязательных QR-кодов исходя из эпидемиологической ситуации в стране, пишет РКБ со ссылкой на источники.

Отмечается, что на данный момент федеральный центр не определился, стоит ли принимать законы о QR-кодах. Окончательное решение по ним будет зависеть от уровня коллективного иммунитета от коронавируса, темпов вакцинации, показателей смертности и т.д.

Один из источников издания признал, что законопроекты о QR-кодах вызвали социальное напряжение. Их, скорее всего, примут в каждом из трех чтений в Госдуме, но дальнейшая судьба документов пока неясна. Есть вероятность, что законы отвергнут при рассмотрении в Совфеде или непосредственно при подписании президентом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли закон о введении QR-кодов на федеральном уровне привести к напряженности в обществе. Законопроект находится в работе, тема прорабатывается и в комиссиях, и на экспертом уровне, сказал представитель Кремля. Он добавил, что эксперты будут обсуждать все нюансы.