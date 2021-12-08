Google представил итоги года в России в двухминутном ролике

Google представил традиционный ролик с итогами года, основанный на самых популярных поисковых запросах и, соответственно, самых резонансных и значимых событиях в стране.

"2021 стал годом контрастов. Одни и те же события вызывали у нас противоположные эмоции и рождали горячие дискуссии. Но именно в споре рождается истина, не правда ли? Мы продолжали искать ответы на важные вопросы, и это нас объединяло", - говорится в описании ролика, который набрал уже более 1,1 млн просмотров (и при этом всего 2,3 тыс. лайков, дизлайки же теперь YouTube не показывает).

Специально для ролика "Год в Поиске 2021" записала песню "Неделимые" Манижа Сангин (MANIZHA). Ей также посвящено несколько кадров в ролике – она в этом году представляла Россию на "Евровидении", и это вызвало немало споров.

В Google Россия считают, что общество в этом году разделил вопрос о вакцинации от коронавируса и введение QR-кодов, события вокруг оппозиционера Алексея Навального и выборы, лесные пожары, даже выступление российских художественных гимнасток на Олимпиаде.

Но было и много объединяющего, в том числе и горе: трагедии с масс-шутингом в Перми и Казани, авария на шахте "Листвяжной", уход знаменитых и любимых артистов – Владимира Меньшова, Василия Ланового, Валерия Гаркалина. По мнению Google, россиян объединяли спортивные победы, успешные кинопремьеры, интерес к жизни звезд и ставшие как никогда актуальными путешествия по России.