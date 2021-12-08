Депутат от ЛДПР попросил помощи у Минобороны в уборке снега в Петербурге

Депутат Госдумы Василий Власов от ЛДПР попросил главу Министерства обороны Сергея Шойгу помочь Петербургу в уборке снега. Смольный со своими обязанностями не справляется, отметил парламентарий.

«Как депутат-куратор города Санкт-Петербурга по линии ЛДПР и как первый заместитель руководителя фракции в Государственной Думе направил письмо Сергею Шойгу с просьбой оказать помощь и содействие армии непосредственно в уборке снега», - сообщил Власов.

В 2016 году армия уже помогала Петербургу с уборкой осадков, напомнил Власов.

«Я вижу, что администрация не справляется со своими задачами, винит граждан, которые припарковали автомобили неправильно, в неположенных местах», - отметил Власов.

Напомним, даже спустя неделю коммунальные службы Петербурга не смогли расчистить город от последствий двухдневного снегопада. Из-за несвоевременной уборки осадков в городе наблюдались 10-балльные пробки, массовые ДПТ, кроме того, увеличилось обращение в травмпункты.

Губернатор Александр Беглов прокомментировал снежный коллапс, заявив, что город почистили хорошо, однако работу коммунальных служб осложнили неправильно припаркованные автомобили.