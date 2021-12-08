На Украине решили колоть третью дозу вакцин от ковида, начнут с "иммунокомпрометированных"

На Украине приняли решение о введении третьей дозы вакцины от ковида некоторым категориям населения. Начнут с тех, кто перенес трансплантацию органов и и ВИЧ-инфицированных. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, начнут с "иммунокомпрометированных людей", то есть с тех, у кого ослаблен иммунитет. По его словам, третья доза сформирует полноценный иммунитет. Ее начнут колоть с января. При этом ранее Кузин говорил, что третью дозу начнут вводить после того, как по меньшей мере 60% взрослого населения получат две дозы.

Как показывает анализ мировой и российской статистики, вакцинация к снижению смертности не приводит.