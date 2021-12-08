Воссоздание СССР в современных условиях невозможно, - Песков

Воссоздание Советского Союза сегодня не представляется возможным, и в Кремле убеждены, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прекрасно это понимает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, по словам Нуланд, Вашингтон опасается, что российский президент Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз.

"Госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства", - сказал Песков, комментируя заявление американской стороны.

Представитель Кремля отметил, что на пространстве бывшего СССР уже давно существуют "интеграционные процессы с разной скоростью развития", передает "Интерфакс".

В качестве примеров Песков привел СНГ, ЕврАзЭс, Союзное государство Россия-Белоруссия. При этом ни одно из этих объединений не является попыткой реинкарнации СССР и не может являться, подчеркнул он.