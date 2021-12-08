Александр Моор вручил награды спасателям, тушившим лесные пожары

08 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор, пожарные, благодарность (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Александр Моор вручил награды спасателям, тушившим лесные пожары

Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил 12 уральских и ямальских спасателей за помощь в ликвидации природных пожаров, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

"Благодарственные письма вручат работникам управления аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа и Уральской базы авиационной охраны лесов", - говорится в сообщении.

Глава региона уже подписал соответствующее распоряжение и поблагодарил спасателей за помощь.

"Спасибо коллегам, нашим соседям. Мы привлекли дополнительно десантников из Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловская область нам помогла", – отметил глава региона.

Добавим, что с огнем сражались около 300 десантников федеральной авиалесоохраны.

Александр Моор, пожарные, благодарность(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Сейчас в Тюменской области идет создание региональной противопожарной службы. Она позволит обеспечить оперативное тушение, в том числе и ландшафтных пожаров.

Напомним, ранее в регионе произошло более 400 природных пожаров. Ущерб оценивали в сумму свыше 160 млн руб.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 24 апреля в Тюменской области начали наращивать группировку средств для борьбы с природными пожарами - привлекли дополнительно десантников из других регионов. Плюс порядка 300 десантников прибыли из федеральной Авиалесоохраны.

С 29 апреля на территории Аромашевского района действовал режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) - режим ЧС в лесах регионального характера. В начале мая прибыла аэромобильная группировка МЧС. Власти региона привлекли дополнительно восемь вертолетов: два вертолета Ми-26, шесть вертолетов Ми-8П и Ил-76 МЧС для тушения пожаров в труднодоступных территориях. 9 июня режим ЧС в лесах был снят.

Теги: Александр Моор, пожарные, благодарность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7326

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети