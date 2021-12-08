Александр Моор вручил награды спасателям, тушившим лесные пожары

Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил 12 уральских и ямальских спасателей за помощь в ликвидации природных пожаров, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства региона.

"Благодарственные письма вручат работникам управления аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа и Уральской базы авиационной охраны лесов", - говорится в сообщении.

Глава региона уже подписал соответствующее распоряжение и поблагодарил спасателей за помощь.

"Спасибо коллегам, нашим соседям. Мы привлекли дополнительно десантников из Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловская область нам помогла", – отметил глава региона.

Добавим, что с огнем сражались около 300 десантников федеральной авиалесоохраны.

Сейчас в Тюменской области идет создание региональной противопожарной службы. Она позволит обеспечить оперативное тушение, в том числе и ландшафтных пожаров.

Напомним, ранее в регионе произошло более 400 природных пожаров. Ущерб оценивали в сумму свыше 160 млн руб.

Особый противопожарный режим был введен в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 24 апреля в Тюменской области начали наращивать группировку средств для борьбы с природными пожарами - привлекли дополнительно десантников из других регионов. Плюс порядка 300 десантников прибыли из федеральной Авиалесоохраны.

С 29 апреля на территории Аромашевского района действовал режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) - режим ЧС в лесах регионального характера. В начале мая прибыла аэромобильная группировка МЧС. Власти региона привлекли дополнительно восемь вертолетов: два вертолета Ми-26, шесть вертолетов Ми-8П и Ил-76 МЧС для тушения пожаров в труднодоступных территориях. 9 июня режим ЧС в лесах был снят.