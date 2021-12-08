08 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
смог, выбросы, Челябинск, (2018) | Фото: vk.com/vybros74

Текслер заявил о снижении выбросов в Челябинске

Губернатор Южного Урала Алексей Текслер в ходе прямой линии сообщил об улучшении экологической ситуации в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

К главе региона обратилась жительница Челябинска. Ее интересовал вопрос, когда в городе будет чистый воздух. "Этот воздух такой тяжелый, дышать не чем", - подчеркнула она.

Губернатор отметил, что считает тему экологии одно из самых важных и приоритетных в своей работе. Он напомнил, что в 2019 году были подписаны соглашения с промышленными предприятиями по снижению выбросов.

"Мы регулярно мониторим реализацию этих соглашений, они выполняются. Мы видим динамику, у нас идет снижение выбросов, это статистика. Мы не просто доверяем промышленным предприятиям, мы ввели экологический мониторинг. Мы первые в стране, кто поставил специальные мониторинговые станции и мониторим в режиме онлайн", - подчеркнул он.

Также он напомнил о рекультивации городской свалки, которая ежегодно давала 60 тыс. т. выбросов, что составляло пятую часть всех стационарных выбросов в Челябинске.

"Самый большой ввод объектов, которые помогут решить эту проблему на промышленных предприятиях, это 2023-2024 год, но и в 2022 году ряд мероприятий будет, в частности, по "Мечелу". У нас динамика видна. Я живу в Челябинске и вижу, что ситуация меняется. Я сам человек, который жил в сложных промышленных городах, как Челябинск, Норильск, и понимаю насколько это важная проблема, и мы добьемся результата. И здесь никакого компромисса быть не может. Все обязательства, которые предприятия взяли на себя, они выполнят. Ситуация в регионе уже улучшается и будет лучше", - отметил он.

Теги: Алексей Текслер, выбросы, экология,



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