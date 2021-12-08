08 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Пожар в Невьянском городском округе (п.Цементный, ул. Ленина) (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На Урале сгорели три квартиры в пятиэтажке: в доме мог взорваться газ

На Среднем Урале произошел сильный пожар в многоэтажном доме. Сгорели сразу три квартиры.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о пожаре в поселке Цементный Невьянского городского округа. В пятиэтажном доме на улице Ленина загорелась квартира на площади в 60 квадратных метров.

В результате огнем оказались повреждены две квартиры на четвертом этаже и одна - на пятом. Из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе 10 детей. Еще двух человек спасли пожарные.

Пожар в Невьянском городском округе (п.Цементный, ул. Ленина)(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В тушении участвуют 13 человек и пять единиц техники. Как уточнили в МЧС, информации о пострадавших пока не поступало.

По некоторым данным, в доме мог взорваться газ. Однако точную причину возгорания еще предстоит установить специалистам.

Пожар в Невьянском городском округе (п.Цементный, ул. Ленина)(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: дом, пожар, Невьянск, МЧС



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