На Урале сгорели три квартиры в пятиэтажке: в доме мог взорваться газ

На Среднем Урале произошел сильный пожар в многоэтажном доме. Сгорели сразу три квартиры.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о пожаре в поселке Цементный Невьянского городского округа. В пятиэтажном доме на улице Ленина загорелась квартира на площади в 60 квадратных метров.

В результате огнем оказались повреждены две квартиры на четвертом этаже и одна - на пятом. Из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе 10 детей. Еще двух человек спасли пожарные.

В тушении участвуют 13 человек и пять единиц техники. Как уточнили в МЧС, информации о пострадавших пока не поступало.

По некоторым данным, в доме мог взорваться газ. Однако точную причину возгорания еще предстоит установить специалистам.