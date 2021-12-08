Российская экономика вернулась к уверенному росту – Мишустин

В правительстве России сегодня обсуждали итоги исполнения федерального бюджета за девять месяцев текущего года. В кабмине, судя по всему, царит оптимистическое настроение.

Так, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что "российская экономика вернулась к уверенному росту".

В правительстве считают, что была обеспечена сбалансированность бюджета, выполняются социальные обязательства перед гражданами, поддерживается малый и средний бизнес. При этом доходы бюджета выросли более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 18 трлн руб., а профицит превысил 1,6 трлн руб.

"Благодаря мерам поддержки наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством по поручениям Президента, российская экономика вернулась к уверенному росту. Укрепилась и финансовая дисциплина. Это позитивно отразилось на результатах в целом", - заявил Мишустин.

Впрочем, с оценками правительства далеко не все согласны. Так, по данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, 69% опрошенных предпринимателей до сих пор не вернули свой бизнес к показателям допандемийного 2019-го года.