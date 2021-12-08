08 Декабря 2021
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Происшествия В России Санкт-Петербург
скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

СМИ: В Санкт-Петербурге задержан владелец сети "Рив Гош" Август Мейер

В Санкт-Петербурге задержаны супруги и деловые партнеры Август и Инна Мейер. Август Мейер – владелец сети "Рив Гош" и совладелец интернет-ритейлера "Юлмарт" (некогда крупнейшего в России). Супруги подозреваются в хищении у Сбербанка 2.3 млрд руб., пишет "Коммерсант". Предприниматели, якобы, получили деньги на развитие бизнеса незадолго до краха компании.

Дело о хищении у Сбербанка 2,3 млрд руб. в виде кредитов расследуется уже несколько лет. в 2017 году его фигурантом стал Дмитрий Косыгин – другой совладелец "Юлмарта".

По данным издания, супругов Мейер сейчас допрашивают в Следственном комитете как подозреваемых, их статус может измениться на обвиняемых.

Теги: август мейер, задержание, юлмарт, сбербанк, рив гош



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