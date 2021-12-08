СМИ: В Санкт-Петербурге задержан владелец сети "Рив Гош" Август Мейер

В Санкт-Петербурге задержаны супруги и деловые партнеры Август и Инна Мейер. Август Мейер – владелец сети "Рив Гош" и совладелец интернет-ритейлера "Юлмарт" (некогда крупнейшего в России). Супруги подозреваются в хищении у Сбербанка 2.3 млрд руб., пишет "Коммерсант". Предприниматели, якобы, получили деньги на развитие бизнеса незадолго до краха компании.

Дело о хищении у Сбербанка 2,3 млрд руб. в виде кредитов расследуется уже несколько лет. в 2017 году его фигурантом стал Дмитрий Косыгин – другой совладелец "Юлмарта".

По данным издания, супругов Мейер сейчас допрашивают в Следственном комитете как подозреваемых, их статус может измениться на обвиняемых.