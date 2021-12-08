Песков: Динамика на повышение цен на бензин в регионах действительно есть

В Кремле отреагировали на резкий рост цен на бензин в некоторых регионах.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, динамика на повышение цен действительно есть, и это предмет пристального внимания правительства.

Представитель Кремля напомнил, что именно кабмин контролирует работу демпферного механизма, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке взлетели цены на автомобильное топливо. К примеру, в Сахалинской области дизель стоит уже 75 рублей за литр, АИ-92 - 66 рублей за литр, АИ-95 продают по 70 рублей.

По данным местных СМИ, за месяц топливо в регионе выросло на 10 рублей.