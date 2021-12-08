Арестован глава департамента администрации Тюмени, которому вменили хищение 5 млн

Ленинский райсуд Тюмени арестовал директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Игоря Фролова, которому вменяют хищение 5 млн руб. из бюджета, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Он арестован до 2 февраля 2022 г.

Напомним, по данным следствия, Фролов в феврале 2020 и феврале 2021 гг. обманом вывел из бюджета 5 млн руб., выделенных по двум муниципальным контрактам на содержание и уборку автомобильных дорог в Тюмени.