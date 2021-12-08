08 Декабря 2021
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Общество В России Москва
Земфира (2013) | Фото:

Суд отказался взыскать с писателя Гришковца 1,5 миллиона в пользу Земфиры

Останкинский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска певицы Земфиры к писателю Евгению Гришковцу и телеканалу "Дождь"* (*внесен Минюсром в реестр СМИ-иноагентов).

Земфира Рамазанова подавала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и требовала взыскать с ответчиков 1,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Заявление в суд в Москве певица подала еще 6 октября. А до этого - минувшим летом - артистка уже подавала аналогичный иск к Гришковцу в Калининграде – по месту его жительства, тогда сумма исковых требований также составляла 1,5 млн руб.

"Дождь"* по делу привлекался в качестве ответчика как площадка, распространившая высказывание писателя. В мае этого года в программе "Би Коз" Гришковец назвал Земфиру "наркоманкой". Позднее (но до подачи иска) писатель заявлял, что сожалеет о сказанном и готов принести артистке извинения.

Теги: земфира, евгений гришковец, суд, оскорбление



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