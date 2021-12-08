08 Декабря 2021
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Общество В России
Медицинская маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Верховный суд РФ разрешил штрафовать за отсутствие маски по фотографии

Верховный суд РФ постановил, что по делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, достаточно иметь протокол и доказательства в виде фото.

Суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из московского района Люблино, в который пришли проверяющие органы и увидели продавца без маски. Суд оштрафовал магазин на 100 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Сотрудник магазина не согласился с наказанием и оспаривал его вплоть до Верховного суда. Он сослался на то, что районный суд не назначал фотоэкспертизу и не опрашивал свидетелей.

В свою очередь Верховный суд согласился с решением районного ведомства, отметив, что для установления виновности нет "необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике". ВС счел достаточным фотографию, на которой запечатлен продавец, сидящий на рабочем месте без маски.

В апреле Верховный суд России отклонил иск блогера Екатерины Гордон и коллективный иск более чем 1,5 тыс. ковид-диссидентов, требовавших отмены широкого перечня санитарных мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса.

Теги: верховный суд рф, маска, экспертиза



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